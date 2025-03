O eclipse lunar na noite desta quinta-feira (13) e início da madrugada de sexta-feira (14), que resultará na famigerada Lua de Sangue, será visível em Campo Grande, no entanto, pode ser atrapalhado devido nuvens no céu da Capital.

Ao JD1, o meteorologista Natálio Abrahão explicou que estão previstas áreas de instabilidade com pancadas de chuva e trovoadas no Centro-Sul de Mato Grosso do Sul, mas aponta que existe a possibilidade de o céu estar limpo em Campo Grande.

Ele ressalta que, apesar da previsão, o céu deve estar nublado com algumas nuvens, e não totalmente coberto, possibilitando assim a visualização do fenômeno.

Lua de Sangue

Acontece na noite desta quinta-feira e início da sexta-feira um eclipse lunar total, que dará origem à famigerada Lua de Sangue, que para a alegria dos amantes da astronomia — e para os que perderam o último eclipse — será visível a olho nu de todo o Brasil.

Esse tipo de eclipse, que é um eclipse lunar total, ocorre quando a sombra da Terra, iluminada pelo Sol, acaba escondendo a Lua, que fica invisível no céu durante o período de duração do fenômeno.

Já a coloração avermelhada ocorre quando a luz do Sol que atravessa a atmosfera terrestre sofre um fenômeno conhecido como Dispersão de Rayleigh, que é o mesmo que dá cor ao pôr do Sol, e devido as ondas de luz azul serem mais facilmente dispersadas, apenas as avermelhadas atingem a Lua.

A fase total do eclipse começará por volta das 2h26min, no horário de Mato Grosso do Sul, e durará aproximadamente uma hora e cinco minutos.

