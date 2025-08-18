Luciano Huck comenta vídeo de Felca e alerta para adultização de crianças

Na noite deste domingo (17), durante o Domingão com Huck, o apresentador Luciano Huck surpreendeu ao dedicar parte do programa para comentar o vídeo publicado pelo influenciador digital Felca no YouTube, que viralizou ao abordar o risco da adultização de crianças nas redes sociais.

“Como pai e como brasileiro, eu queria usar esse espaço tão importante, de entrar na casa das famílias brasileiras num domingo à noite, para falar sobre um assunto que me tocou profundamente”, iniciou Huck, destacando a relevância da discussão.

O apresentador elogiou Felca pela iniciativa e ressaltou que o tema ultrapassou as barreiras digitais, mobilizando pais e responsáveis em todo o país.

“O tamanho da repercussão mostrou que esse assunto toca fundo em todas as famílias que estão criando e educando filhos nos tempos atuais. É hora de apontar caminhos, de encontrar soluções. Temos que ser agentes cicatrizantes, e não agentes inflamatórios”, avaliou.

Huck lembrou que, embora as principais redes sociais possuam ferramentas de proteção para crianças e adolescentes, há uma grande distância entre teoria e prática.

“Quem é pai ou mãe sabe do que eu estou falando: os filhos estão ansiosos por conexão. Por isso precisamos acompanhar de perto a atividade deles, entender as redes que usam, conversar abertamente sobre riscos e cuidados, e educar pelo exemplo”, defendeu.

O comunicador encerrou sua fala com um convite à reflexão coletiva: “Precisamos pensar juntos o ambiente que estamos criando na internet para os nossos filhos e tomar providências necessárias para a saúde mental das nossas crianças e jovens, porque esse é um assunto que não pode ser ignorado”.

