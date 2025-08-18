Menu
Menu Busca segunda, 18 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Luciano Huck comenta vídeo de Felca e alerta para adultização de crianças

Influenciador digital que viralizou com um vídeo no qual aborda a adultização de crianças

18 agosto 2025 - 16h05Carla Andréa

Na noite deste domingo (17), durante o Domingão com Huck, o apresentador Luciano Huck surpreendeu ao dedicar parte do programa para comentar o vídeo publicado pelo influenciador digital Felca no YouTube, que viralizou ao abordar o risco da adultização de crianças nas redes sociais.

“Como pai e como brasileiro, eu queria usar esse espaço tão importante, de entrar na casa das famílias brasileiras num domingo à noite, para falar sobre um assunto que me tocou profundamente”, iniciou Huck, destacando a relevância da discussão.

O apresentador elogiou Felca pela iniciativa e ressaltou que o tema ultrapassou as barreiras digitais, mobilizando pais e responsáveis em todo o país.

“O tamanho da repercussão mostrou que esse assunto toca fundo em todas as famílias que estão criando e educando filhos nos tempos atuais. É hora de apontar caminhos, de encontrar soluções. Temos que ser agentes cicatrizantes, e não agentes inflamatórios”, avaliou.

Huck lembrou que, embora as principais redes sociais possuam ferramentas de proteção para crianças e adolescentes, há uma grande distância entre teoria e prática.

“Quem é pai ou mãe sabe do que eu estou falando: os filhos estão ansiosos por conexão. Por isso precisamos acompanhar de perto a atividade deles, entender as redes que usam, conversar abertamente sobre riscos e cuidados, e educar pelo exemplo”, defendeu.

O comunicador encerrou sua fala com um convite à reflexão coletiva: “Precisamos pensar juntos o ambiente que estamos criando na internet para os nossos filhos e tomar providências necessárias para a saúde mental das nossas crianças e jovens, porque esse é um assunto que não pode ser ignorado”.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Morre jornalista esportivo Marcelo Bianconi aos 69 anos
Geral
Morre jornalista esportivo Marcelo Bianconi aos 69 anos
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Polícia
Acusado de matar mulher a facadas no Los Angeles é preso em Mato Grosso
Iran Coelho das Neves -
Justiça
Moraes determina retorno de conselheiro do TCE-MS investigado por corrupção
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região -
Geral
Concurso do TRT-MS é anulado pelo presidente da 24ª Região
TJMS otimiza recursos públicos e economiza R$ 8,2 milhões com acordos
Justiça
TJMS otimiza recursos públicos e economiza R$ 8,2 milhões com acordos
Pamela Mirella Ferreira de Lima, vítima do ataque
Justiça
Travestis que mataram Pâmela queimada vão a júri popular em Campo Grande
Beto Pereira e Geraldo Resende -
Justiça
Deputados do PSDB em MS garantem continuidade na sigla
Hugo e Rubia
Justiça
Rúbia e outros réus vão a júri pelo homicídio e esquartejamento de jogador em MS
Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro
Polícia
Idoso é chamado de "caloteiro" ao solicitar nota fiscal de serviço de guincho na Capital
 Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) -
Interior
MP recomenda cuidado com divulgação de fotos de alunos em Bela Vista

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS