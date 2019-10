Vídeo - No JN, Lucimar destaca identidade do Mato Grosso DO SUL

A jornalista apresentadora do MSTV 2ª Edição, Lucimar Lescano, irá apresentar o Jornal Nacional da Rede Globo na noite deste sábado (26), em edição comemorativa aos 50 anos do noticiário. E na noite de ontem, esteve na bancada do telejornal em apresentação ao público.

Durante sua apresentação com os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos na sexta-feira, Lucimar falou da alegria de apresentar o Jornal Nacional. "A primeira reação foi um misto de sentimentos, a responsabilidade, alegria, e encantamento que estamos tendo pela mobilização no nosso Estado, o projeto está moblizando o Mato Grosso do Sul inteiro", declarou.

Ainda na bancada do jornal Lucimar destacou a representatividade do MS.“Aproveito esse momento pra valorizar a identidade do nosso Estado, porque existe certa confusão, por sermos um Estado novo, a origem é Mato Grosso e muita gente quando vai se referir ao MS confunde", afirma a sul-mato-grossense, que ressalta as semelhanças entre os dois, como o Pantanal, o clima e o agronegócio.

A direção do Jornal Nacional sorteou representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal para revezamento na apresentação. Lucimar Lescano vai trabalhar neste sábado ao lado do apresentador da TV Sergipe, Lyderwan Santos.

Veja a apresentação:

