Lucimar Lescano apresentará o Jornal Nacional

A jornalista sul-mato-grossense Lucimar Lescano, foi escolhida para apresentar o Jornal Nacional, da rede Globo, em edição comemorativa aos 50 anos de um dos principais noticiários do Brasil.

Lucimar, que atualmente apresenta o MSTV 2ª Edição, falou ao JD1 Notícias sobre a emoção de representar Mato Grosso do Sul na bancada do JN. “É uma grande responsabilidade que estou abraçando com muito carinho por mim e por todos”, afirmou.

A direção do Jornal Nacional sorteou representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal para revezamento na apresentação. A data da apresentação de Lucimar ainda não foi definida, mas estreia do rodízio entre os apresentadores regionais está prevista para iniciar no dia 31 de agosto.

