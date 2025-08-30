Menu
Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos

Obra do romancista se espalhou pela TV, cinema e teatro

30 agosto 2025 - 09h09Carla Andréa
Escritor brasileiro Luis Fernando Verissimo Escritor brasileiro Luis Fernando Verissimo   (Mateus Bruxel/ Agência RBS)

O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo, um dos nomes mais populares da literatura brasileira contemporânea, morreu na madrugada deste sábado (30), aos 88 anos, em Porto Alegre (RS).

Ele estava internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento desde 11 de agosto e faleceu em decorrência de complicações de uma pneumonia, segundo a instituição.

Autor de mais de 70 livros e com 5,6 milhões de exemplares vendidos, Verissimo ficou conhecido pelo humor refinado, pela criação de personagens inesquecíveis como o Analista de Bagé, Ed Mort e A Velhinha de Taubaté, além de colunas em jornais como O Estado de S.Paulo, O Globo e Zero Hora.

Nascido em 1936, em Porto Alegre, Verissimo era filho do também escritor Érico Verissimo, autor de O Tempo e o Vento.

Chegou a viver parte da infância nos Estados Unidos, período que ajudou a moldar sua paixão pelo jazz e pela literatura. Em entrevistas, dizia ter herdado do pai a informalidade na escrita.

Sua carreira começou no jornalismo, em 1966, no Zero Hora, onde atuou como revisor. O primeiro livro, O Popular, foi publicado em 1973.

Discreto e metódico, escrevia diariamente na casa da família no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, e se dividia entre a literatura, a música e o amor pelo Internacional, clube que inspirou o livro Internacional, Autobiografia de uma Paixão.

Obras e personagens

Além dos sucessos editoriais, Verissimo teve obras adaptadas para a TV, como Comédias da Vida Privada (1994), que deu origem a uma série exibida pela Rede Globo. Também foi roteirista do programa TV Pirata, na década de 1980.

Entre seus livros de maior alcance estão Comédias para se ler na escola e As mentiras que os homens contam.

Músico amador e apaixonado por jazz, costumava tocar saxofone em apresentações intimistas. Reconhecido pelo humor e pela sutileza, dizia não se considerar naturalmente engraçado: “O humor, no meu caso, é mais deliberado, pensado, do que espontâneo”.

Vida pessoal

Verissimo enfrentava problemas de saúde nos últimos anos, incluindo Parkinson, complicações cardíacas — em 2016 recebeu um marcapasso — e um AVC em 2021, que deixou sequelas motoras e de comunicação.

Ele deixa a esposa, Lúcia Helena Massa, três filhos e dois netos.

