Lula conversa com familiares de brasileiros presos na Faixa de Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de reunião, por meio de videoconferência, com famílias de reféns e desaparecidos em Israel e na Faixa de Gaza na manhã desta quinta-feira (26).

Lula conversou com integrantes do Fórum de Famílias de Reféns de Desaparecidos, comunidade formada por brasileiros e israelenses, que relataram o cotidiano na zona de guerra, com escassez de água, energia, alimentos e medicamentos.

Em comunicado divulgado pelo governo após a reunião, foi informado que o grupo manifestou o desejo de ser repatriado o mais rápido possível. Lula reforçou que serão feitos “todos os esforços possíveis para que o grupo volte e permaneça no Brasil em segurança”.

Ele ainda assegurou ao grupo que manterá o avião presidencial a postos no Cairo, para ser acionado assim que a fronteira com a Faixa de Gaza for aberta.

