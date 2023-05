Lula decreta luto oficial de três dias pela morte de Rita Lee

O presidente Lula (PT) decretou nesta terça-feira (9) luto oficial de três dias em razão da morte da cantora Rita Lee, falecida na noite desta segunda-feira (8) em sua residência, em São Paulo.

Em seu perfil oficial no Twitter, o presidente Lula relembrou a trajetória de vida e carreira da cantora e prestou seus sentimentos aos familiares e fãs da artista.

“Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multiinstrumentista. Uma artista a frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória”, comentou o presidente.

“Rita ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Não poupava nada nem ninguém com o seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte”, continua a postagem de Lula.

“Jamais será esquecida e deixa na música e em livros seu legado para milhões de fãs no mundo inteiro. Meu abraço fraterno aos filhos Beto, João e Antônio, familiares e amigos. Rita, agora falta você”, finalizou.

Diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, Rita Lee vinha fazendo tratamentos contra a doença.

A morte da artista foi confirmada pela família nas redes sociais. “Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, diz o comunicado.

O velório será aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera, nesta quarta-feira (10), das 10h às 17h (horário de São Paulo). Seguindo vontades da cantora, seu corpo será cremado em cerimônia particular.

Luto Oficial

Durante o luto oficial, a bandeira nacional é hasteada a meio mastro em todas as repartições do governo, e o período não é considerado feriado, já que se trata somente de uma homenagem a pessoas de importância para a história do país.

Caso a bandeira do Brasil seja levantada para uma cerimônia, ela deve ganhar um laço de crepe na ponta da lança.

