Lula estará em Campo Grande nesta sexta-feira

Logo na manhã de sexta-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará na Capital do Mato Grosso do Sul, ocasião em que visitará as instalações da Fábrica da JBS na rodovia BR-060.

A visita será curta, pois às 13h30 no horário de São Paulo, Lula participa de cerimônia de inauguração da nova sede da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – Anfavea.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também