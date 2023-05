Lula já foi autuado pela Receita em 2007 ao voltar de encontro com Hugo Chávez

Um documento obtido pela coluna de Rodrigo Rangel, do Metrópoles, revelou que o presidente Lula foi autuado em 2007 pela Receita Federal (RF) por ter deixado de declarar mercadorias ao passar por fiscalizações em Brasília.

Na época, no início de seu segundo mandato presidencial, Lula havia retornado de uma reunião com o então presidente da Venezuela, Hugo Chávez.

Segundo os registros da RF, a autuação foi lavrada por um auditor que fazia o serviço alfandegário na Base Aérea de Brasília, de onde saem e chegam os voos do avião presidencial.

Com o nome de CPF do presidente, o caso foi registrado como “abandono de mercadoria”, quando o contribuinte não recolhe de imediato o imposto devido e deixa o bem na Alfândega.

Em nota à coluna de Rangel, a assessoria de Lula afirmou que os responsáveis por cuidarem de “questões jurídicas” do presidente não tem conhecimento do caso, e devido ao sigilo fiscal imposto pela Receita, não é possível recuperar as informações do processo.

A assessoria também informou que o presidente “não lembra de nada desse tipo”.

