Lula parabeniza primeira vitória do Brasil na Copa Feminina

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Ao lado de um grupo de ministras, presidentas de bancos públicos, parlamentares e da primeira-dama Janja, o presidente Lula acompanhou no Palácio da Alvorada a estreia da seleção feminina de futebol com goleada por 4 x 0 sobre o Panamá na Copa do Mundo disputada na Austrália e na Nova Zelândia.

“Nessa linda estreia da nossa seleção, acompanhei a goleada com ministras do nosso governo. Desejo força para nosso time. Parabéns pela bela vitória”, escreveu o presidente por seu perfil oficial no Twitter, após o duelo desta segunda-feira (24).



Em campo, a meia-campista Ary Borges, maranhense de 23 anos, estreante em Mundiais, marcou três vezes, se tornou a artilheira isolada da competição até agora e ainda fez uma assistência preciosa para o gol de Bia Zaneratto. “Foi especial de verdade. Nem nos meus melhores sonhos eu esperava por isso. Esperei muito por esse momento. É realmente um dos melhores dias da minha vida”, afirmou Ary, na entrevista oficial pós-jogo, após ser eleita a melhor em campo.

"A Copa traz um espírito e um ambiente bem próprio, de participação da mulher no esporte, de participação da mulher na sociedade, de romper barreiras, de entrar num mundo muito masculino, que é o futebol. Reverter isso de maneira estratégica e entregar para a sociedade uma maneira nova de lidar com o esporte tem sido uma bela experiência para nós", comentou Ana Moser, ministra do Esporte e representante do Governo Federal no Mundial

Liderança

Com os 4 x 0 em campo, o Brasil larga como líder isolado do Grupo F da Copa do Mundo, com três pontos. No outro jogo da chave, França e Jamaica não saíram do 0 x 0 e somaram um ponto cada. A equipe treinada pela técnica Pia Sundhage volta a campo para uma partida contra a França, no sábado (29), a partir das 7h (de Brasília), em Brisbane, na Austrália.

A Seleção encerra a fase de grupos contra a Jamaica, no dia 2 de agosto. O torneio reúne 32 seleções. As duas primeiras de cada chave seguem para as oitavas e a fase de mata-mata. A decisão está marcada para 20 de agosto, em Sydney, na Austrália.

O Brasil tenta no Mundial um título ainda inédito para a Seleção Brasileira feminina. Até hoje, o melhor resultado da equipe foi o vice-campeonato na edição de 2007, quando a equipe foi superada pela Alemanha. Nas últimas duas edições, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final.

