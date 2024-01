JD1TV: Lula propõe visita a Porto Murtinho ao presidente do Paraguai

O presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu nesta segunda-feira (15), em Brasília, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, para discutir e fortalecer os laços de integração entre os dois países.

Durante o pronunciamento conjunto, os líderes destacaram a importância da cooperação bilateral e mencionaram a proposta de uma visita conjunta a Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Lula da Silva afirmou: "Convidei o companheiro Santiago Peña para que possamos fazer uma visita em Porto Murtinho, para conhecer a chamada ponte da integração que ligará Brasil e Paraguai, facilitando a conexão com outro continente."

A ponte sobre o rio Paraguai, ligando Porto Murtinho à cidade paraguaia de Carmelo Peralta, é crucial para a concretização da Rota Bioceânica. Essa rota visa conectar Mato Grosso do Sul aos portos do Chile, passando por Paraguai e Argentina, com o objetivo de facilitar o transporte de cargas e passageiros, além de fortalecer as relações comerciais entre os países envolvidos.

No mês passado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) assinou a Ordem de Serviço para o início das obras de acesso à ponte bioceânica, na BR-267/MS, em Porto Murtinho.

A cerimônia contou com a presença do ministro interino dos Transportes, George Santoro; da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; do governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; do prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra; do diretor-geral do DNIT, Fabricio Galvão; do superintendente do DNIT no estado, Euro Varanis, além da bancada federal do estado e outros convidados.

Além da infraestrutura da ponte bioceânica, foi anunciada a ordem de serviço para as obras de restauração do pavimento da Rodovia BR-267/MS, no trecho de Porto Murtinho até Alto Caracol, abrangendo uma extensão de 101,10 km. O investimento total para esta obra é de aproximadamente R$ 240 milhões, com um prazo de execução de 24 meses.

