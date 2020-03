“Luta árdua e difícil”, diz deputado que preside a CPI da Energisa

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O deputado estadual, Felipe Orro, afirmou nesta segunda-feira (2) que o trabalho na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), da Energisa, é árduo e difícil e ressalta a necessidade do apoio integral da população na investigação.

Os integrantes da CPI se reúnem nesta terça-feira (3) para dar encaminhamento às novas intervenções da investigação que apura as denúncias e reclamações sobre altos preços praticados na conta de energia elétrica em Mato Grosso do Sul. “Contamos com a presença dos consumidores que se sentirem lesados de alguma forma nas reuniões da Comissão”, conclama Felipe Orro.

Desde novembro quando foi instaurada a CPI, foram apresentados dezenas de requerimentos solicitando vasta informação e uma testemunha, o tecnólogo em eletrotécnica industrial que emitiu parecer técnico embasando o fato determinado da CPI, foi ouvida no processo de investigação.

Quando o tecnólogo foi ouvido, a Energisa emitiu seu posicionamento esclarecendo que o parecer apresentado pelo na reunião da CPI, “não atende aos parâmetros técnicos mínimos recomendados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e que a empresa dele também não é credenciada no Inmetro, o que torna o laudo sem valor técnico e legal”.

Serviço: Qualquer cidadão pode fazer denúncias, sugestões ou reclamações à CPI da Energisa, através do telefone (67) 3389-6509, ou no e-mail [email protected]

