Lutador morre após sofrer nocaute em evento de boxe

Geral Alunos da REME são premiados com projeto de energia elétrica em feira de ciências

Geral Tá com a sorte em dia? Mega-Sena sorteia R$ 12 milhões neste sábado

Geral Paróquia Imaculado Coração de Maria convida para almoço no domingo

Geral Dia Nacional do Meteorologista celebra o profissional que está sempre à frente do 'tempo'

Segunfo informações, ele chegou a receber os primeiros socorros no local.

João disputava uma luta no evento UFC Jeri, realizado em uma quadra pública. Durante o combate, o jovem foi atingido no rosto pelo adversário e desmaiou após receber o golpe.

Um evento amador de boxe acabou em tragédia no Ceará. João Victor Penha, de 23 anos, morreu após sofrer um nocaute durante uma luta em Jericoacoara-CE, no último sábado (7). O lutador foi internado após receber o golpe, mas acabou falecendo na terça-feira (10).

Polícia Aliada de Bolsonaro é espancada no Rio de Janeiro