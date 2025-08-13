Luva de Pedreiro é internado após leve alteração cardíaca

O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como "Luva de Pedreiro", segue em observação no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba, sem previsão de alta.

O baiano deu entrada na unidade na manhã desta terça-feira (12) e passou por uma bateria de exames, que identificou uma leve redução em sua frequência cardíaca.

Segundo boletim médico, o paciente está estável, sem alterações relevantes nos exames, e permanece sob cuidados e monitoramento da equipe hospitalar.

A namorada de Iran, Távila Gomes, mãe de seu filho, utilizou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do influenciador e tranquilizar seguidores: "Iran está internado, mas está bem. Já fez exames e está tudo ok. Logo, logo vai receber alta, se Deus quiser". Ela também agradeceu o apoio recebido: "Obrigada pelo carinho e preocupação de todos. Deus está cuidando e protegendo".

Quem é Luva de Pedreiro?

Fenômeno nas redes sociais, Luva de Pedreiro conquistou milhões de seguidores com seus vídeos jogando futebol e seus bordões virais, como o famoso “Receba!”.

O influenciador já participou de grandes eventos internacionais, como o Bola de Ouro e a final da Champions League, e esteve ao lado de estrelas do futebol mundial, incluindo Neymar, Ibrahimovic, Zidane, Paul Pogba, Thierry Henry, Iniesta, Luis Figo e Cristiano Ronaldo.

Além de sua carreira nas redes sociais, Iran é presidente do Capim FC, time da Kings League Brazil, e se tornou personagem do jogo Battle Royale “El Hero”.

