'Luxury Business Summit' terá palestras com especialista no mercado de luxo

O cientista e professor renomado da Escola Superior de Propaganda e Marketing, especializado no mundo do mercado de luxo, Alvaro Guillermo estará na Capital com as palestras “O Novo Luxo” e o ‘Luxo Comtemporâneo”, durante o Luxury Business Summit.

Quem participar do evento, que acontece dia 27 de novembro no Hotel Deville Prime Campo Grande, terá a oportunidade de explorar os segredos e as transformações desse setor, discutindo tópicos intrigantes, como a redefinição do conceito de luxo, estratégias de posicionamento de marcas e como cada segmento pode aproveitar essas valiosas lições para aprimorar seus produtos e serviços.



Para o palestrante, Álvaro Guilhermo, atualmente, a ideia de luxo está associada também aquilo que nos é raro e, portanto, caro – não necessariamente à riqueza material e financeira, mas aquilo a que de fato damos valor. “Diante desse conceito, viver bem, com paz e qualidade de vida numa grande cidade caótica e frenética é um desejo e também uma necessidade a que muitos passam a dar bastante valor. Nesse sentido, poucos têm o luxo de viver assim. A inserção de nossas identidades em nossos ambientes é importante para o reconhecimento do que somos e do que queremos ser, e não do que temos ou queremos ter”.

Saber para onde está indo o mercado de luxo é crucial para diversas partes interessadas, como empresas, consumidores e até mesmo observadores externos.

Aqui estão algumas razões importantes para compreender a direção do mercado de luxo.



1. Estratégias de Negócio: As empresas do setor de luxo precisam antecipar as mudanças nas preferências dos consumidores e as tendências emergentes para adaptar suas estratégias de negócios. Isso inclui decisões sobre design, marketing, distribuição e posicionamento da marca.

2. Inovação e Criatividade: Acompanhar as tendências do mercado de luxo pode inspirar a inovação e a criatividade nas empresas. Novos materiais, técnicas de produção, design e abordagens de marketing podem ser influenciados pelo que está acontecendo no mercado.

3. Competição: A concorrência no mercado de luxo é intensa. Saber para onde ele está indo permite que as empresas se diferenciem, identifiquem nichos não explorados e mantenham sua vantagem competitiva.

4. Previsão de Demanda: Compreender as tendências do mercado de luxo ajuda as empresas a prever a demanda por produtos e serviços de luxo. Isso é fundamental para ajustar a produção, gerenciar os estoques adequadamente e evitar excessos ou escassez.

5. Tomada de Decisão Informada: Tanto os consumidores quanto as empresas podem tomar decisões mais informadas quando têm uma visão clara das tendências de mercado. Os consumidores podem investir em produtos que têm mais potencial de valorização, enquanto as empresas podem investir em áreas que têm mais chance de crescimento.

6. Personalização da Experiência do Cliente: O mercado de luxo está cada vez mais voltado para experiências personalizadas. Saber para onde o mercado está se direcionando permite que as empresas criem experiências únicas que atendam às preferências individuais dos clientes.

7. Sustentabilidade e Ética: À medida que a conscientização sobre sustentabilidade e ética cresce, as empresas de luxo também precisam se alinhar a esses valores. Acompanhar as tendências do mercado permite que elas se adaptem a essas mudanças e atendam às demandas dos consumidores por práticas mais sustentáveis.

8. Investimento e Finanças: Para investidores, entender as tendências do mercado de luxo pode ser útil para tomar decisões informadas sobre onde alocar recursos financeiros.

9. Compreensão Cultural e Social: O mercado de luxo muitas vezes reflete mudanças culturais e sociais mais amplas. Observar essas tendências pode oferecer insights sobre a evolução da sociedade e das mentalidades dos consumidores.



Serviço - Luxury Business Summit

Com Alvaro Guillermo.

Local: Hotel Deville Prime Campo Grande

Av. Mato Grosso, 4250 - Carandá Bosque

Dia: 27 de novembro de 2023.

Inicio 19h às 22h

Compra de ingressos: https://ingressos.festaseventostv.com.br/comprar-ingresso/luxury-business-summit-3830 ou no número (67) 99284 1904.

Curso: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTIxA7Morld9OjFZgn7xb9BtFKMULqqPsWMbZGi2HOMDwmAA/viewform?pli=1

Alvaro Guilhermo



Especializado no mundo do mercado de luxo, Alvaro Guilhermo é consultor de várias empresas em Mercado Premium e Consumo, e grupos como shoppings, ruas temáticas e cidades.

Professor de MBA da ESPM SP - Ciências do consumo e na Unnoba - Buenos Aires Mestrado e Design Estratégico, Alvaro criou Clubes de negócios colaborativos e é autor de livros nas áreas de: Design, Branding, Luxo e Economia Criativa.





