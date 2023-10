Macaco morre eletrocutado e fica pendurado em fios de alta tensão de Anaurilândia

Um macaco morreu eletrocutado ao acabar encostando em fios de alta tensão da re rede elétrica, que ficam localizados na Rua Duque de Caxias, em Anaurilândia. Ele ficou pendurado na fiação durante a tarde de quinta-feira (28).

Quem passava pela região ficou impressionado com a cena, eles relataram ao site JCA Anaurilândia, que o animal levou vários choques. “Ele ficou pendurado após receber vários choques e morrer no local”, relatou um morador ao site do interior.

O animal foi retirado por funcionários da empresa Elektro, responsável por fazer a distribuição de energia da região.

