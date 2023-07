Madonna se pronuncia pela primeira vez após internação

A cantora Madonna se pronunciou publicamente, nesta segunda-feira (10), pela primeira vez após precisar ser internada às pressas em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em junho, devido a uma grave infecção bacteriana.

Por meio de uma postagem em seu Instagram, a cantora agradeceu a energia positiva e orações que recebeu de seus fãs após notícia da internação ficar pública, e afirmou que está à caminho de se recuperar.

“Estou no caminho da recuperação e sou incrivelmente grata por todas as bênçãos em minha vida”, afirmou a artista.

"Meu primeiro pensamento quando eu acordei no hospital foi no meu filho", afirmou a artista na publicação.

Devido à internação, a artista cancelou sua turnê "Celebrations", marcada para começar no dia 15 de julho e que já contava com 84 datas definidas. "Meu segundo pensamento foi que eu não queria desapontar ninguém que comprou ingressos para minha turnê", continuou.

O foco da artista agora será sua recuperação, e a nova data para a turnê é 14 de outubro, em Londres, na Inglaterra, local planejado desde o início para marcar o começo da turnê; "Meu foco agora é na minha saúde e em ficar mais forte e garanto, eu estarei de volta com vocês assim que eu puder", afirmou a artista em sua postagem.

