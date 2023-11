Madrinha Taylor Swift? Menina entra em trabalho de parto no show da cantora

Uma fã de Taylor Swift entrou em trabalho de parto após entrar no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, para a apresentação na cantora no último domingo (24). Segundo o g1, Maria Eduarda Mendes de Araújo Lopes, de 24 anos, não sabia que estava grávida.



Em entrevista ao portal, a jovem contou que as dores do parto começaram ainda pela manhã, mas foram confundidas com uma cólica.



"Era uma dor que ia e voltava, só que não passava na minha cabeça ser contração de gravidez. Eu fiquei das 10h até a abertura do portão esperando e torcendo para que passasse a dor logo, já perto do show", disse.

"Assim que cheguei nas cadeiras a dor piorou muito e pedi para meu amigo cuidar do meu lugar para que eu fosse no banheiro e depois na ambulância. Assim que cheguei no banheiro senti a bolsa estourar. A contração veio absurda", lembrou, em entrevista.

Ela foi levada ao hospital, onde fez o ultrassom, e, depois, para o Hospital Maternidade Carmela Dutra, onde nasceu Maria Flor.

"Quando a bolsa estourou e entrei na ambulância, eu senti como se ela tivesse já se encaixando pra sair. Eu só vi que era a hora quando o médico me colocou no ultrassom e me avisou que era 100% de chance de ser gravidez de 40 semanas. Eu só teria que fazer força pra sair no parto normal. Foi total surpresa. Eu estava menstruando. Nada me faria cogitar acontecer isso, e no show. Quando cheguei na maternidade, já eram oito centímetros de dilatação", contou ao g1.

Deixe seu Comentário

Leia Também