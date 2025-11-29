Mãe da atriz Mel Maia é encontrada morta em casa; velório acontece neste sábado

Débora Maia, 53 anos, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta em casa, na Barra da Tijuca, na manhã de sexta-feira (28). Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, ela foi localizada por uma funcionária. O velório ocorre neste sábado (29), a partir das 12h, no Crematório da Penitência, na Zona Norte do Rio, com cremação prevista para as 15h.



Débora morava sozinha desde a separação e enfrentava um quadro de depressão. A causa da morte não foi divulgada e o caso está sob investigação.

Mel Maia confirmou o falecimento por meio de uma nota publicada nas redes sociais, na qual a equipe da atriz pediu respeito e privacidade à família. Além de Mel, Débora também era mãe de Yasmin Maia e mantinha forte presença nas redes sociais, onde acompanhava e celebrava as conquistas das filhas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também