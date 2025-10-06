Mãe de menino com síndrome rara faz vaquinha para custear tratamento; saiba como ajudar

João Guilherme, de apenas 7 anos, enfrenta uma batalha pela vida desde o nascimento. Morador de Maracaju, o menino foi diagnosticado com uma série de condições graves de saúde e precisa de ajuda para seguir com o tratamento médico.

De acordo com a mãe, Vocleia Pereira, entre os diagnósticos, estão um cisto aracnóide congênito na cabeça, condição que já exigiu diversas cirurgias, e com a síndrome da duplicação do cromossomo 11, uma alteração genética rara.

Mais recentemente, recebeu o diagnóstico de doença policística renal autossômica dominante (PKD1), condição hereditária que, geralmente, atinge pessoas com mais de 50 anos, mas que no caso dele se manifestou precocemente, ainda na infância.

“Esse problema no rim é muito sério e agressivo. No caso do João, apareceu com 7 anos. Ele precisa continuar o tratamento, tem exames e consultas importantes para fazer”, contou.

Diante da gravidade do quadro, Vocleia precisou se afastar do trabalho para se dedicar integralmente aos cuidados com o filho. A situação da família se agravou, após o pai de João ter uma parada cardiaca, pois segunda ela, ele sofre do mesmo problema por se tratar de uma doença genético.

“Meu esposo também está com problema sério de saúde. É ele quem está trabalhando no momento, mas a condição dele é delicada”, relata.

Sem condições de arcar com os custos dos exames, consultas e medicamentos, a família recorreu à solidariedade. Uma vaquinha solidária foi criada com o objetivo de arrecadar recursos para que João siga com o tratamento adequado.

“Eu preciso da ajuda de cada um daqui de Maracaju, que sempre nos ajudou”, apela a mãe, com esperança no apoio da comunidade.

Como ajudar

Doações podem ser feitas por meio da vaquinha online ou via contato direto com a família. Para acessar a vaquinha clique aqui, ou ajude entrando em contato com a mãe pelo número 67 9 9679-8316.

