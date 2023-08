Mãe pede doação de sangue para salvar filho que nasceu com cardiopatia

Noemi Gabrielly Aquino, mãe do pequeno Hyan de pouco mais de dois meses de vida, está pedindo doações de todos os tipos sanguíneos para salvar a vida do filho, que está internado na Santa Casa de Campo Grande, após nascer com uma cardiopatia.

Hyan nasceu no dia 27 de maio com uma cardiopatia, e um mês depois, precisou passar por uma cirurgia no coração. Segundo a mãe do bebê, no último sábado (29), enquanto se recuperava da cirurgia, ele teve uma infecção sanguínea e contraiu uma bactéria hospitalar, o que resultou na diminuição das plaquetas.

Agora, Hyan Aquino Souza está na UTI – (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Campo Grande, sem previsão de alta, e precisa de doação de todos os tipos sanguíneos. “Sabemos que a doação de sangue é um ato valioso e pode fazer toda a diferença para salvar vidas preciosas. Qualquer quantidade de doações será muito valiosa e fará a diferença na luta pela vida do pequeno guerreiro”, disse Noemi no seu apelo.

Quem puder doar para ajudar a salvar a vida de Hyan, pode ir diretamente no banco de sangue da Santa Casa Hemosul ou do Hemosul Centro, e fazer a doação em nome do "Recém-Nascido de Noemi Gabrielly Aquino".



Deixe seu Comentário

Leia Também