Mãe pede leite, remédio ou dinheiro para salvar bebê com anomalia

Os pais da pequena Isabella Alves, de 2 meses de vida, precisam de ajuda para salvar a vida da filha e criaram uma Vakinha online para custear o tratamento de R$30 mil da menina que precisa corrigir uma anomalia bucofacial, e também precisa de leite, remédio e acessórios usados nos cuidados do dia a dia.

Jéssica Alves Gomes, mãe da Isa que está desempregada para cuidar da bebê, contou ao JD1 Notícias que Isa nasceu com a síndrome de Pierre Robin, que são inúmeras más-formações na língua, céu da boca e mandíbula. A deformação causa obstrução das vias aéreas e por isso a menina precisa ficar sempre deitada de lado para respirar.

Jéssica faz um apelo para quem não conseguir doar em valor e quiser doar leite, remédios para inalação que Isa precisa fazer. "Qualquer ajuda com leite ou com o remédio que ela usa para fazer inalação já me ajudaria muito", comentou.

Isa toma Aptamil 1 por sonda desde que nasceu, devido a uma má formação da língua, e a lata custa em torno de R$ 55 reais, e ela usa oito unidades no mês. O remédio de inalação, Clenil A, dura em torno de 10 dias, custa em torno de R$ 60 e não pode faltar, além dos equipos e frascos usados exclusivamente na alimentação da pequena, que custam em torno de R$ 130 para o mês.

Ainda de acordo com a mãe de Isa, Jéssica, o Sistema Único de Saúde (SUS) não cobre esse tipo de tratamento e após vários orçamentos, a família encontrou o aparelho pelo valor a ser arrecadado, já que não tem condições de arcar com o valor. Até o momento, a vaquinha virtual arrecadou R$ R$ 6.950,05 da meta de R$ 30 mil.

Para informações sobre o tratamento de Isabella, basta clicar no link e ir direto para o WhatsApp ou ligar no 67 992614532.

