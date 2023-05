Mãe solteira, jovem realiza o sonho da habilitação ao ser convocada pelo CNH Social

Lançado pelo Governo do Estado, por meio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), este primeiro edital do Programa CNH MS Social contempla 5 mil pessoas que já foram selecionadas, e aos poucos estão sendo convocadas para iniciarem o processo nos seus respectivos municípios.

No mês das mães, a jovem Alice Lacerda Ferreira, de 23 anos, moradora de Anastácio, recebeu a sua habilitação na categoria A. Após realizar o sonho da CNH, a diarista ainda tem na sua lista de prioridades concluir o ensino médio e cursar a faculdade de Educação Física ou Letras. Criada apenas pelo pai, Alcino, ela é mãe solo de duas meninas, Katrine e Lauriane, de 5 e 3 anos, e faz questão de deixar uma mensagem para quem cumpre essa dupla missão na vida.

“Essa CNH representa uma certeza, de que a vida da gente por mais que não seja fácil, correndo atrás dos nossos sonhos a gente consegue qualquer coisa. Principalmente no caso das mães solteiras, por mais que às vezes a gente se sinta sozinha e insegura pelo tamanho da responsabilidade, nossos filhos são tudo, e por eles a gente faz qualquer coisa. Essa experiência que eu tive é a primeira de muitas conquistas que terei pela frente”.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, o programa vem cumprindo sua missão social. “Gerar oportunidades. Essa é a essência do Programa CNH MS Social. Inclusive é uma diretriz do Governo do Estado e também nossa no Detran, estar mais perto das pessoas”. Na mesma linha, Juvenal Neto, diretor-adjunto da autarquia, destaca que as “iniciativas são todas pensando em gerar oportunidades para as pessoas”.

Este primeiro edital do Programa CNH MS Social. Até o momento foram convocados candidatos de Campo Grande, Ponta Porã, Amambai, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Antônio João, Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Corumbá, Ladário, Paranaíba, Cassilândia, Costa Rica, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas, Inocência, Aparecida do Taboado.

