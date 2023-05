Mãe vai a consulta para ver um bebê e descobre que está grávida de sêxtuplos

Brenda Leitte, com G1 Notícias

Dois dias antes do Dia das Mães deste ano, Quezia Romualdo, de 29 anos, foi ao médico fazer o primeiro ultrassom de sua segunda gestação. O objetivo era saber se estava correndo tudo bem com a gravidez. Mas a empolgação logo se transformou em surpresa quando, durante o exame, a médica foi mostrando que, na verdade, não era apenas um bebê que Quezia carregava no útero. A médica começou a contar. Primeiro, perceberam que eram três bebês. Depois, a contagem só foi aumentando: 4, 5, até chegar a 6! O caso aconteceu em Espírito Santo.

"Foi um grande susto. Quando a médica começou a fazer o exame, eu vi dois bebês. Mas aí a médica começou a falar: 'peraí que eu tô vendo mais um aqui, e tem outro, e mais um'. Eu comecei a ficar nervosa, tremendo. Só conseguia pensar: 'tá de brincadeira né?'", contou Quezia.

A radiologista Andréa Raposo, que fez a ultrassom em Quezia na última quinta-feira (11), confirmou a gravidez dos sêxtuplos.

Choque com a notícia

Família está a espera de seis bebês

A dona de casa e o marido, o marceneiro Magdiel Costa, de 31 anos, já são pais de uma menina, de 4 aninhos. Os dois ficaram surpresos com a notícia. Magdiel disse que chegou a passar mal ao descobrir que seria pai de mais seis crianças.

"Quando começou o exame, eu já tinha visto uns três ali. Mas aí a médica falou: 'calma que tem mais'. Aí ela começou a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora que ela falou seis eu até passei um pouco mal. Saí da sala, depois voltei e perguntei se ela tinha certeza. Depois a médica colocou pra gente ouvir todos os seis coraçõeszinhos, um por um", relatou Magdiel.

No desespero ao saber da notícia, a nova mamãe de sêxtuplos disse que até pensou em sair correndo da sala da médica. "Eu queria ir embora dali. Passou muita coisa na minha cabeça. Foi um turbilhão de emoções, um baque muito grande. Eu fui lá pra ver só um bebê e descobri 6. A minha vida mudou radicalmente depois disso", comentou a mãe.

Recalculando a rota

A dona de casa contou que ela e o marido já estavam tentando ter mais um filho. Como a primogênita já estava falando que queria ter um irmãozinho, os dois resolveram tentar.

"Foi tudo natural. A gente já estava tentando há uns oito meses. Eu descobri a minha gravidez no final de abril. Fiz vários testes, até no laboratório. Até então, eu estava tranquila. Mas depois de saber dos 6 bebês, foi um susto muito grande", comentou Quezia.

Quezia contou que já explicou para a filha pequena que agora ela vai ter seu desejo atendido, mais multiplicado por seis. "Ela não estava entendendo muito bem de início, mas depois a gente conversou e disse que ela vai ter seis irmãozinhos, fiz com a mãozinha. Agora ela já está entendendo e está toda feliz", explicou a dona de casa.

O casal, que está junto há quase 10 anos, está focado nas mudanças que vão ter que fazer após saberem que a família vai aumentar, e bastante.

"Minha vida tá uma loucura. Minha casa só tem dois quartos, a gente já tava arrumando pra fazer uma cama nova. Mas agora eu vou ter que mexer nela, fazer um quarto grande para colocar os seis bebês. A gente vai ter que trocar de carro também, comprar uma mini van, porque agora vão ser nove pessoas, né?", disse Quezia.

