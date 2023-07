Mães de criança com Duchenne reclamam da falta de especialização na Capital

Mãe de Guilherme de 13 anos e Gael de 2 anos, Meire Cristina de Sousa luta por atendimento adequado com tratamento e disponibilidade de medicamentos para as crianças que sofrem com uma Distrofia Muscular rara de Duchenne.

Meire relata que desde o ano passado, busca por ajuda dos órgãos municipais e estaduais de saúde para poder cadastrar os filhos para serem tratados, uma vez ao ano no Hospital das Clínicas em São Paulo. "Aqui em Campo Grande o tratamento é de reabilitação, paliativo, a APAE vai chegando um tempo que vai dando alta. O Guilherme, tem que fazer fonoaudiólogo, hidroterapia educacional, e ontem ganhou alta da APAE, agora ele faz só fisioterapia e passa pela psicóloga, porque implorei, quando o tratamento não é ofertado, a gente tem que levar tudo no particular, mas a Duchenne é uma doença que precisa de tratamento a vida inteira", falou.

A mãe também reclama da burocracia e demora para conseguir medicamentos da Defensoria e conta que a medicação do filho mais velho já soma R$ 1 mil. "O tratamento é essencial para criança crescer e ter qualidade de vida, porque se não for feito da forma correta, a criança pode ir a óbito antes de chegar a fase adulta, fora as complicações", lembrou.

Conforme Meire, uma medicação de terapia poderá ser administratada pelo Hospital das Clínicas em São Paulo e os filhos terão direito. "Se a gente conseguir essa consulta la e fazer esse cadastro vai ficar tudo mais fácil porque a gente vai precisar ir só uma vez por ano pra São Paulo, nas consultas".

Até conseguir o tratamento que irá facilitar a vida da família, Meire faz rifas, desta vez, o prêmio será R$ 1 mil e um celular Xiaomi Redmi A2. Os números custam R$ 10 e podem ser comprados em contato com o número (67)99275-8099.

Murilo Otávio Bianchi de Lima, 8 anos

A manicure Priscila da Silva Bianchi de Lima, mãe do Murilo Otávio de 8 anos, que aos 4 foi diagnosticado com a Distrofia Muscular de Duchenne, comenta que em Campo Grande não tem tratamento específico para a doença. "Então precisamos de encaminhamento para o Hospital das Clínicas em SP”, conforme relato da mãe, há dois meses a família descobriu que Murilo precisará passar por uma cirurgia na AACD também no estado paulista.

“É uma cirurgia para alongar os tendões de aquiles que por conta da falta da proteína Distrofina acaba encurtando o músculo, o Estado não tem especialista e não faz o encaminhamento pra fora", esclareceu. A família também tenta arrecadar dinheiro com outros meios. Priscila fez uma Vakinha online e recebe doações de qualquer valor. Para ajudar Murilo basta clicar no link .

O JD1 tentou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e aguarda o retorno sobre o tratamento das crianças realizados na Capital e se há apoio para o encaminhamento dos pacientes para consulta nos Hospital das Clínicas em São Paulo.

