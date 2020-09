Magazine Luiza, Amazon e outras 3 empresas tem interesse nos Correios

Sarah Chaves, com informações da CNN

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse durante transmissão realizada pelo site de investimentos Traders Club, na quarta-feira (16), que cinco empresas estão interessadas na privatização dos Correios.

Fábio citou o Magazine Luiza, a gigante do e-commerce Amazon e as especializadas em logística DHL e FedEx e disse que vai enviar um projeto ao Congresso e que cabe aos congressistas a análise dos detalhes da venda. Entre eles, como será o controle acionário e quais as obrigações da empresa que comprar a estatal.

"O importante é que já tem cinco players interessados. A Magalu é uma delas, a DHL, FedEx... já tem grupos interessados na aquisição dos Correios. Não teremos um processo de privatização vazio", argumentou Fábio.

Porém, segundo o ministro várias questões deverão ser discutidas. Uma delas é a obrigação que a estatal tem de atender em todo o território nacional. "Quem vai estabelecer as diretrizes e parâmetros é o Congresso e a consultoria. Todos esses temas serão debatidos lá. Continuará atendendo em Tabatinga, Santarém e Caxias do Sul? Isso será decidido em conjunto", diz ele.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) escolheu o consórcio Postar para realizar os estudos de privatização dos Correios. Advogados e consultores vão buscar alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a gestão do serviço postal no Brasil. Isso pode significar uma privatização parcial ou total dos Correios.

