Magazine Luiza dá descontos de R$ 1 mil após "bug" em app

Priscilla Porangaba, com informações do InfoMoney

O Magazine Luiza sofreu um problema técnico na madrugada de quinta-feira (11) e os usuários receberam um cupom de desconto de R$ 1 mil em produtos comprados pelo aplicativo.

O acontecido rendeu à empresa um espaço de destaque entre os assuntos mais comentados no Twitter. A princípio, boa parte das publicações na rede social reclamavam de cancelamentos nas compras realizadas durante a vigência do cupom.

Já á empresa disse que não houve um número anormal de cancelamentos na madrugada, mas que as compras não finalizadas foram barradas pelo sistema por questões comuns como movimentação suspeita no cartão, erro no preenchimento dos dados e outros.

O Magazine disse que todas as compras com o desconto “bugado” que não foram canceladas serão honradas, mesmo aquelas com pagamento via boleto.

Algumas entregas já foram efetuadas e muitas outras estão agendadas para esta sexta-feira (12), de acordo com a assessoria.

Galera, vocês viram que essa madrugada eu buguei, né? Quem nunca! ????



Quem tinha o app do Magalu se deu bem. Baixe o app você também, quem sabe eu não dou outra bugada... #BugDaLu pic.twitter.com/lvMqLibM0m — Lu do Magalu (@magazineluiza) 11 de julho de 2019

