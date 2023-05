Maio Amarelo: Dia "D" terá ação no Shopping e no centro da Capital neste sábado

Neste sábado (13), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), junto a diversos parceiros, vai realizar o Dia “D” de mobilização do Maio Amarelo, em Campo Grande. A intenção é provocar a sociedade civil e chamar a atenção para um tema importante que é a segurança viária.

O evento será divido em duas frentes, uma no centro da Capital, na Avenida 14 de julho e outra no Shopping Bosque dos Ipês, com ações diversificadas desenvolvidas por diversos parceiros, com apoio dos lojistas.

No centro da Cidade, a ação será das 8h às 17h, com foco na conscientização quanto aos riscos da associação de álcool e direção. O Detran-MS e o Sest-Senat estarão demonstrando esses riscos com os óculos simuladores de embriaguez, que comprovam a perda de reflexos. Ainda haverá a exposição de motos e viaturas do Batalhão de Trânsito da PM e do Corpo de Bombeiros, inclusive com a presença dos bombeiros mirins.

A Fiscalização de Trânsito do Detran também participará com a exposição de viaturas e a uma van, com exibição de vídeos educativos. “Estamos articulando para que a Fiscalização de trânsito do Detran-MS esteja na 14 de julho e no Bosque dos Ipês”, explicou o chefe da Fiscalização de Trânsito do Detran-MS, Otílio Ruben Ajala Júnior.

Ainda no centro de Campo Grande, o Detran-MS irá disponibilizar uma central de atendimento para tirar as dúvidas dos usuários. Durante a tarde, uma ação volante realizada pela Agetran e a Prefeitura Municipal apresenta um Teatro de Rua, do Grupo Chico Maia.

Ao longo do dia, em todo o centro, os lojistas engajados no movimento, farão vitrines amarelas, remetendo ao Maio Amarelo. A ação, em parceria com o Sindivarejo, foi articulada anteriormente com um convite para que os lojistas participassem do Dia “D”. “A ação é uma oportunidade para os lojistas que serão um canal de comunicação com a população”, comenta Sebastião Conceição, representante executivo do Sindivarejo.

Shopping Bosque dos Ipês

A ação do Dia “D” acontece também no Shopping Bosque dos Ipês, que firmou parceria com o Detran-MS e PRF. Haverá exposição de viaturas, apresentação de vídeos educativos e as vitrines também estarão decoradas em amarelo. “Toda a mobilização que acontece neste dia “D” é fruto de muitas parcerias, uma verdadeira mobilização da sociedade civil sobre esse tema. E neste ano, estamos trabalhando as escolhas que fazemos por nós e pelos outros”, explicou a diretora de Educação do Detran-MS, Andrea Moringo.

Além dos Detran-MS e do GGIT, participam e apoiama mobilização do Dia “D”: o Sest-Senat, BPMTran, Corpo de Bombeiros, Fundesporte, Agetran, Prefeitura Municipal de Campo Grande, PRF, Fecomércio, Sindvarejo, Bosque dos Ipês, Lyons Club e Sicred.

