Maior feira voltada Ã  agricultura familiar acontece em abril

Dourados recebe entre os dias 7 e 9 de abril a maior feira voltada à agricultura familiar do Mato Grosso do Sul, a 4ª edição da Tecnologias e Conhecimentos para a Agricultura Familiar (Tecnofam). A expectativa é de que cerca de três mil pessoas entre agricultores familiares e técnicos estejam presentes ao evento para conhecer as potencialidades da área.

A Tecnofam é realizada pela Embrapa Agropecuária Oeste, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). Durante os três dias os participantes poderão conhecer tecnologias e novidades para o setor, participar de capacitações com tecnologias e conhecimentos diversos para que possam ser aplicados tanto para seu sustento como para geração de renda, de forma sustentável.

No estande do Governo do Estado serão realizadas oficinas práticas, palestras e orientações técnicas por servidores da Semagro e suas vinculadas, Agraer, Imasul e Iagro. Entre as ações estão preparação de tempero a partir de plantas medicinais e aromáticas, arranjos florais com plantas tropicais, criação e abelhas sem ferrão, cultivo de goiabeiras, entre outros.

Titular da Semagro, o secretário Jaime Verruck destaca que Mato Grosso do Sul tem 70,9 mil famílias inseridas na agricultura familiar. “O Governo do Estado tem trabalhado para regularizar esses negócios e dar a oportunidade aos produtores familiares aumentarem a produção com qualidade e sustentabilidade”, afirma.

Na última edição, em 2018, foram mais de 2800 participantes, vindos de 11 estados brasileiros e 101 municípios, destes, 68 municípios de Mato Grosso do Sul. “A Tecnofam pretende disponibilizar diversas tecnologias para o agricultor familiar, em favor da geração de renda, aumento de produtividade e qualidade de vida no campo”, disse o chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Harley Nonato de Oliveira.

Nelson Fraga, superintendente da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) ressaltou que junto com as instituições parceiras busca ações para fortalecer o Estado e os setores que produzem. Presidente da Famasul, Maurício Saito, destacou com orgulho que Mato Grosso do Sul é bom em aplicar tecnologias e pesquisa na produção e que o Senar/MS está à disposição para atender 5 mil propriedades em 2020.

Entre os apoiadores estão diversas unidades da Embrapa, Associação de Produtores Orgânicos de Mato Grosso do Sul (Apoms), Sebrae, Senar/MS e Prefeitura Municipal de Dourados. A Tecnofam 2020 recebe Apoio da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Agrocinco, Sicredi e Sistema OCB/MS.

O lançamento ocorreu na última sexta-feira (06), em Campo Grande.

