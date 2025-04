Maioria dos brasileiros é conta anistia para envolvidos no 8/1, diz pesquisa

A mais recente pesquisa da Genial/Quaest, divulgada neste domingo (6), mostrou que 56% dos brasileiros são contra a anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, com apenas 34% a favor da soltura.

Já entre os que acreditam que os envolvidos nem deveriam ter sido presos, apenas 18% compartilham desse posicionamento. Os que não souberam ou não quiseram responder corresponderam a 10% dos entrevistados.

Além disso, os entrevistados também foram questionados sobre o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro nos atos, com 49% acreditando que ele participou da tentativa de golpe, enquanto 35% dizem que não. A pesquisa ainda aponta que 15% não souberam ou quiseram responder, enquanto 1% afirmaram que não houve tentativa de golpe.

Sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em tornar Bolsonaro réu, 49% concordam com a decisão, 36% acham ela injusta e 12% não responderam. Desses, 80% dos eleitores de Lula em 2022 aprovaram a decisão, enquanto apenas 16% dos que votaram em Bolsonaro demonstraram aprovação.

Quando perguntados sobre acreditarem se o ex-presidente será preso ou não, 46% acreditam que Bolsonaro vai ser preso, enquanto outros 43% acham que não.

Para a pesquisa, a Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e tem um nível de confiança de 95%.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também