Mais de 1 milhão de veículos devem trafegar pela BR-163 neste fim de ano

A CCR MSVia, concessionária responsável pela administração e segurança da BR-163 em Mato Grosso do Sul iniciou a Operação Fim de Ano nesta sexta-feira (20).

Serão 17 dias de ação com espectativa de movimentação pelos mais de 840 quilômetros da via, ultrapasse 1 milhão de veículos. O horário de pico deve se concentrar entre 10h e 11h, com média de 5,5 mil veículos.

Segundo a concessionária, no período do Natal, o dia de tráfego mais intenso será no sábado (21), com aproximadamente 77 mil veículos. Já no Réveillon, o dia mais movimentado será a sexta-feira (27), onde mais de 83 mil veículos devem passar pela BR-163/MS. A média será de 5,6 mil veículos por hora no horário mais intenso, entre 10h e 11h.

As obras de pare-e-siga, interdição parcial das pistas, serão suspensas durante o período de festas de fim de ano desta sexta-feira até dia 5 de janeiro.

As demais obras seguirão o mesmo calendário, mas não devem interferir no tráfego.

Cargas especiais

A circulação de cargas especiais será suspensa nos seguintes dias e horários:

20/12 (sexta-feira) – das 16h às 22h;

21/12 (sábado) – das 6h ao meio-dia;

24/12 (terça-feira) – o dia todo;

25/12 (quarta-feira) – das 14h às 22h;

26/12 (quinta-feira) – das 6h às 14h;

27/12 (sexta-feira) – das 6h às 22h;

28/12 (sábado) – das 6h ao meio-dia;

31/12 (terça-feira) – o dia todo;

01/01/20 (quarta-feira) – das 14h às 22h;

02/01/20 (quinta-feira) – das 6h às 14h.

