Mais de 120 kg de moedas são retiradas nas Cataratas do Iguaçu

Em razão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, voluntários e equipes do Parque Nacional do Iguaçu realizam nesta segunda-feira (5) uma limpeza no lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu, no oeste do Paraná, para a retirada de moedas jogadas no local.

Segundo a assessoria do parque, até as 13h desta segunda, cerca de 120 kg de moedas haviam sido retirados, totalizando mais de R$ 2 mil.

Jogar as moedas no local, para alguns turistas, é a chance de fazer um pedido, mas para o parque, representa um problema ambiental. Segundo o gerente de sustentabilidade do local, André Machado Franzini, é necessário trabalhar a conscientização dos visitantes para que evitem a prática, tanto de jogar moedas, quanto de outros itens.

"A gente desenvolve essa ação para limpar o rio, porque algumas pessoas vêm para cá e acabam jogando a moeda como uma forma de fazer pedido. Mas o segundo ponto, mais importante, é promover a conscientização dessas pessoas", explicou Franzini.

Conforme biólogos, muitas moedas se dissolvem com o tempo e seus metais pesados, como níquel e cobre, causam contaminação da água. Além disso, os animais, especialmente peixes e aves aquáticas, podem confundir as moedas com presas. A ingestão do item gera problemas ao organismo deles.

Os valores apanhados no local serão usados em um projeto ambiental do Parque Nacional. Questionada sobre moedas oxidadas, a assessoria do parque informou que avalia a doação para um projeto de memória local do Grêmio Esportivo e Social de Foz de Iguaçu (Gresfi) já que parte das moedas também é de origem estrangeira.

