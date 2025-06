Mais de 140 idosos em situação de vulnerabilidade receberão novo RG durante Junho Prata

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e da Superintendência de Política de Direitos Humanos (SDHU), promove, na próxima segunda (10) e terça-feira (11), ações que vão garantir a emissão gratuita da Carteira de Identidade Nacional (RG) para mais de 140 idosos em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa integra a programação do Junho Prata, mês dedicado à valorização e proteção da pessoa idosa, e conta com parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Na segunda-feira, as equipes da SDHU estarão na comunidade quilombola Chácara Buriti, localizada na zona urbana de Campo Grande, às margens da BR-163, próxima ao distrito de Anhanduí.

Cerca de 61 idosos quilombolas receberão o novo documento, além de orientações sobre os direitos da pessoa idosa e atendimento humanizado.

Na terça-feira (11), a ação segue no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Anhanduí, com previsão de emissão de 80 documentos para idosos acompanhados pela unidade.

A previsão é de que os novos documentos sejam entregues em até 30 dias, com distribuição realizada pelas equipes técnicas da SDHU.

