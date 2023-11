Mais de 1.400 inscritos não compareceram ao Vestibular da UEMS neste domingo

Neste domingo (26) chuvoso em Campo Grande, aconteceu a aplicação das provas do vestibular 2024 da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Do total de 7.908 inscritos, 1.427 pessoas não compareceram nos locais de aplicação do exame. Um quantitativo de abstenção de alunos de 18,05%.

A aplicação das provas aconteceu das 8h às 13h, em 18 cidades do estado: Campo Grande, Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os candidatos concorrem a 811 vagas distribuídas entre os 38 cursos de graduação presencial, em 13 das 15 unidades universitárias da UEMS.

A divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas está prevista para ser publicada a partir de 29 de novembro, já o resultado final deve ser publicado em 26 de janeiro de 2024.

