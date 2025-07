Mais de 15% da população sul-mato-grossense já emitiu a nova Identidade Nacional

Cerca de 15,72% da população do Estado já emitiu a Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), conforme dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, até 23 de julho, Mato Grosso do Sul já havia emitido 456.219 documentações.

A média diária de emissões é de 406. Só no mês de julho de 2025, foram registrados mais de 21 mil documentos. No estado, foram 246,6 mil registros de pessoas do sexo feminino (54,06%) e 209,5 mil do sexo masculino (45,49%).

Em todo o país, mais de 30 milhões de brasileiros já emitiram o documento. Os números estão consolidados em base de dados divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.



A CIN é emitida em todos os estados bastando o cidadão levar certidão de nascimento ou de casamento.

O documento permite o uso da biometria, e estabelece um padrão nacional e único em torno do CPF. Conta com recursos avançados de segurança, como o QR Code, tanto na versão física quanto na digital. O código contém uma assinatura digital que garante autenticidade e dificulta tentativas de falsificação. O documento também possibilita acesso mais seguro (conta Ouro) aos milhares de serviços digitais disponíveis no portal GOV.BR.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também