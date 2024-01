Mais de 15 mil pessoas já passaram pela rodoviária e aeroporto da Capital em 2024

Com as festas e férias de fim de ano se encerrando, a movimentação em aeroportos e rodoviárias de todo o Brasil vê um aumento, situação que também não foi diferente em Campo Grande, que registrou uma movimentação de mais de 15 mil pessoas nos primeiros dias de 2024.

Aeroporto

Segundo dados da Aena, concessionária responsável pelo controle do Aeroporto Internacional de Campo Grande Ueze Elias Zahran, um total de 5.447 passageiros, em embarques e desembarques, passaram pelo terminal entre os dias 1 a 3 de janeiro.

Considerando a capacidade máxima das aeronaves, existe a disponibilidade de um total de 49.630 assentos para o mês de janeiro.

Rodoviária

O número de passageiros conseguiu ser maior ainda no Terminal Rodoviário de Campo Grande. Segundo dados da Socicam, responsável pelo local, um total de 9.809 passageiros embarcaram e desembarcaram na rodoviária da Capital entre os dias 1 e 2 de janeiro.

Os destinos mais procurados durante o final do ano, entre o dia 29 e 30 de dezembro, foram Brasília, Corumbá, Cuiabá, Dourados, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também