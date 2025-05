Mais de 1,5kg de de resíduos recicláveis foram recolhidos durante o Festival América do Sul

Durante os quatro dias do Festival América do Sul, os organizadores recolheram mais de mil quilos de resíduos recicláveis. Esses lixos, se descartados de forma incorreta contaminam o solo, entopem redes de esgoto, comprometem o tratamento da água e poluem rios e mananciais.

Por conta disso, a empresa Du Bem, especializada em educação ambiental e reaproveitamento de resíduos, esteve no Festival América do Sul 2025, realizado de 15 a 18 de maio.

Durante os quatro dias do festival, foram recolhidos e encaminhados corretamente 1.500 quilos de resíduos recicláveis, incluindo 657 kg de latinhas de alumínio, 486 kg de vidro, 230 kg de plástico e 127 kg de papel.

Somente com as latinhas, os catadores parceiros obtiveram R$ 3.942,00, fortalecendo a economia circular local. O destaque, no entanto, foi para a coleta de 80 litros de óleo de cozinha usado, volume quatro vezes maior do que o registrado em 2023. Essa quantidade representa a preservação de 2 milhões de litros de água, que deixaram de ser contaminados.

Nesse contexto, o descarte inadequado de óleo de cozinha se destaca como um dos principais vilões ambientais. Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), apenas um litro de óleo tem potencial para poluir até 25 mil litros de água.

O impacto da contaminação acaba sendo devastador para o Pantanal, suas comunidades ribeirinhas e sua biodiversidade.

