Mais de 180 mil veículos devem passar pela BR-163 neste feriado

Com início na quinta-feira (20), a Operação Tiradentes na BR-163/MS, realizada pela CCR MSVia em função do feriado prolongado continua até domingo (23).



Durante este período, 181.215 veículos deverão passar pelos 845,4 quilômetros da rodovia, de acordo com estimativa da Concessionária. Nesta sexta-feira (21), o horário de pico deve ocorrer das 9h às 11h, com média 3,4 mil veículos por hora, com cerca de 40 mil veículos ao longo do dia.



O menor movimento deve ocorrer no sábado, quando a rodovia espera pouco mais de 36,4 mil veículos ao longo do dia. No domingo, a previsão é de fluxo mais intenso entre 16h e 18h.



A operação conta, também, com uma série de ações de conscientização a serem realizadas por meio da distribuição de folhetos com dicas de segurança no trânsito.



E para reforçar ainda mais os cuidados com a segurança dos usuários, as equipes da Concessionária darão suporte às ações de fiscalização realizadas pela PRF/MS em pontos estratégicos, com uso das 477 câmeras e recursos de monitoramento do Centro de Controle Operacional da CCR MSVia.



Equipes de plantão



Mais de 80 viaturas estão à disposição dos usuários, entre elas, 17 ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de suporte avançado), 08 guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 inspeções de tráfego e 11 caminhões de serviço à disposição dos usuários da rodovia.



Bases Operacionais



As Bases Operacionais são equipadas com sanitários, fraldários, estacionamentos, totem informativo e água potável, e estão instaladas nos seguintes locais:



· Mundo Novo (km 27,6 - Norte)



· Itaquiraí (km 80,9 - Sul)



· Naviraí (km 128,6 - Sul)



· Juti (km 179,6 - Norte)



· Caarapó (km 224,3 - Sul)



· Dourados (km 285,2 - Sul)



· Rio Brilhante (km 331,8 - Sul)



· Nova Alvorada (km 381,4 - Sul)



· Anhanduí (km 427,1 - Norte)



· Campo Grande (km 478,5 - Norte)



· Jaraguari (km 534,6 - Sul)



· Bandeirantes (km 577,9 - Norte)



· São Gabriel do Oeste (km 629,1 - Norte)



· Rio Verde de Mato Grosso (km 678,1 - Norte)



· Coxim (km 740,7 - Sul),



· Pedro Gomes (km 778,4 - Sul)



· Sonora (km 822,2 – Norte)



