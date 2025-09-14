Menu
Menu Busca domingo, 14 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Mais de 20 mil candidatos disputam vagas em concurso da Polícia Civil

Prova acontece neste domingo para concorrer as 400 vagas disponíveis

14 setembro 2025 - 15h05Taynara Menezes
Prova objetiva está sendo aplicada na tarde deste domingoProva objetiva está sendo aplicada na tarde deste domingo   (Foto: Divulgação)

Mais de 20 mil candidatos disputam as 400 vagas disponíveis para ingressar na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. A prova escrita objetiva está sendo aplicada neste domingo (14), para o cargo de Agente de Polícia Judiciária.

Ao todo, 21.422 candidatos estão aptos a participar do certame que oferece 300 vagas na função de Investigador de Polícia Judiciária e 100 para a função de Escrivão de Polícia Judiciária.

A prova tem duração de 5 horas, os portões fecharam às 13h, no horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. A aplicação da prova iniciou 30 minutos após o fechamento do portão de acesso.

Conforme informações do Instituto Avalia, são 18 locais de prova para acomodar todos os candidatos inscritos.

Mais informações sobre o concurso da Polícia Civil, consulte o Edital de convocação para a prova acessando o Portal de Concursos ou o Diário Oficial Eletrônico n. 11.933, de 8 de setembro de 2025.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Deputada federal Beto Pereira e senadora Tereza Cristina
Geral
Na CPMI do INSS, Beto e Tereza defendem punições, ressarcimento e mudanças legais
Bilhete de aposta da Mega-Sena
Geral
Mega-Sena acumula outra vez e prêmio sobe para R$ 25 milhões
CPMI recorrerá de decisão do STF sobre depoimento do "Careca do INSS"
Política
CPMI recorrerá de decisão do STF sobre depoimento do "Careca do INSS"
Sede do STF
Geral
STF valida alta programada e fim automático de auxílio-doença do INSS
Prova objetiva acontece amanhã
Geral
Com 400 vagas, prova do concurso da Polícia Civil acontece neste domingo
A nova gestão da Famasul
Geral
Nova diretoria da Famasul toma posse e reforça protagonismo no cenário nacional
Bilhetes da Mega-Sena
Geral
Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 3,5 milhões neste sábado
O registro foi feito entre os dias 8 e 11 de setembro
Geral
Nasa registra buraco em forma de borboleta na superfície do Sol
Eleição ocorreu chapa única
Geral
Guilherme Bumlai é reeleito presidente da Acrissul
Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"
Justiça
STJ mantém Jamilzinho em presídio federal e destaca "acentuada periculosidade"

Mais Lidas

Autor de furtos imobilizado por moradores
Polícia
JD1TV: Moradores capturam homem furtando fios e o amarram com corrente
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com lâmina de faca cravada no abdômen ao ser esfaqueada na Capital
Colisão frontal deixou os dois veículos destruídos
Trânsito
Colisão frontal entre caminhonete e carro mata três pessoas em Sidrolândia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira