Mais de 20 mil candidatos disputam vagas em concurso da Polícia Civil

Mais de 20 mil candidatos disputam as 400 vagas disponíveis para ingressar na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. A prova escrita objetiva está sendo aplicada neste domingo (14), para o cargo de Agente de Polícia Judiciária.

Ao todo, 21.422 candidatos estão aptos a participar do certame que oferece 300 vagas na função de Investigador de Polícia Judiciária e 100 para a função de Escrivão de Polícia Judiciária.

A prova tem duração de 5 horas, os portões fecharam às 13h, no horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. A aplicação da prova iniciou 30 minutos após o fechamento do portão de acesso.

Conforme informações do Instituto Avalia, são 18 locais de prova para acomodar todos os candidatos inscritos.

Mais informações sobre o concurso da Polícia Civil, consulte o Edital de convocação para a prova acessando o Portal de Concursos ou o Diário Oficial Eletrônico n. 11.933, de 8 de setembro de 2025.

