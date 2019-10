Mais de 20 mil pessoas assinam termo para banir MC Gui da Disney

Sarah Chaves, com informações do R7

Os internautas que estão acompanhando a repercussão do vídeo em que MC Gui faz piada do visual de uma menina nos Estados Unidos, fizeram um baixo-assinado para banir o artista dos parques temáticos da Disney

Por meio de uma petição on-line, foi criado um abaixo-assinado para tentar proibir a entrada de Gui no complexo temático.

"Os parques da Disney não devem tolerar esse comportamento deplorável de uma 'celebridade' simplesmente para a proteção de outros convidados. E se da próxima vez for você ou alguém que você conhece tentando aproveitar as férias em família? Vamos nos unir e tomar uma posição contra esse agressor, para que possamos mostrar a todos os agressores que eles não são bem-vindos nem permitidos a intimidar qualquer um de nós ou nossos filhos assim em qualquer Disney Park! As ações têm consequências, e Guilherme Kaue Castanheira Alves, filmando e intimidando uma criança pequena no Walt Disney World, merece uma proibição vitalícia!", diz parte do texto do abaixo-assinado publicado em inglês.

Até o momento já foram recolhidas assinaturas de mais de 21 mil pessoas e a meta é atingir 25 mil.

