Seguindo o critério do final do Número de Identificação Social (NIS), um total 209.885 famílias sul-mato-grossenses devem começar a receber, a partir desta sexta-feira (15), o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março, com valor médio de R$ 685,44.

Campo Grande lidera o número de famílias contempladas pelo benefício, com 57.177, com um benefício médio de R$ 672,50, superando os R$ 38,4 milhões. Dourados aparece em segunda posição, com 13.543 famílias beneficiadas pelo programa, seguida de Corumbá, com 10.570, Ponta Porã, com 9.407, Três Lagoas, com 7.662, e Aquidauana, com 5.795.

Apesar do número de famílias beneficiadas, a Capital não foi a cidade com o maior valor médio do benefício, com esse título ficando para Paranhos, que teve média de R$ 810,29.

Confira o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família:

