Mais de 250 mil veículos passarão pela BR-163 durante o feriadão

Com previsão de passagem de cerca de 259 mil veículos pela BR-163, a CCR MSVia deu início nesta quarta-feira (1º) à Operação Feriado de Finados, com um efetivo reforçado das equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) até este domingo (5).

O número de pessoas que passarão pela rodovia nesse feriadão representa um aumento de 16% em relação aos demais dias. A movimentação já está prevista para começar antes do Dia dos Finados, com a previsão de 57,9 mil veículos utilizem a rodovia ainda hoje.

Segundo levantamento realizado pela concessionária, cerca de 55,8 mil veículos devem passar pela BR-163/MS nesta quinta-feira (2). Na sexta-feira (3), a previsão é que cerca de 50,7 mil veículos devem passar pela rodovia.

No sábado (4), se espera que em torno de 45 mil veículos façam seu trajeto por algum trecho da rodovia. No domingo, último dia da operação, 49,7 mil veículos devem trafegar pela BR-163.

