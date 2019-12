Mais de 400 profissionais se formam em cursos oferecidos pelo Estado

A entrega de certificados dos cursos de Geração e renda realizados em parceria com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do MS (FETTAR/FETAGRI), que ocorreu na quarta-feira (11), com a presença do prefeito Marquinhos Trad acompanhado da Subsecretária de Políticas para a Mulher Carla Stephanini

Durante o evento, Marquinhos frisou a importância da profissionalização através desses cursos. “Destaco a parceria com FETTAR/FETAGRI e os que representam os sindicatos que ofereceram cursos profissionalizantes e voltados ao empreendedorismo e que prioriza grupo de mulheres. Com estes cursos também formamos homens que estão capacitados para o mercado de trabalho”, declarou.

De acordo com a subsecretária de Políticas para a Mulher Carla Stephanini, no período de julho a dezembro de 2019, foram realizados 22 tipos de cursos, que alcançaram e formaram 403 profissionais.

“Esses cursos são para comunidades que trabalham nas áreas rurais, mas conseguimos trazer para os trabalhadores da área urbana. Estes cursos vão possibilitar que os novos profissionais tenham a carteira assinada e até mesmo se tornem empreendedores”, disse Carla.

Um dos cursistas, Eduardo Pascoal da Silva já se tornou empreendedor individual no setor de defumação de peixes.

“Aprendi com o curso de produção artesanal de embutidos e defumados e estou passando o meu aprendizado para outras pessoas. O importante que a gente aprende e passa para os colegas tudo que aprendeu. Eu estou grato ao prefeito Marquinhos Trad que um dia disse que iria promover cursos de qualificação em Campo Grande e tudo isso se tornou realidade”, frisou Eduardo.

O evento contou com a presença do subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos, Ademar Vieira Júnior e do diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande Cleiton Freitas Franco.

