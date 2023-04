Mais de 5 mil candidatos do concurso do MPMS fazem prova neste domingo

Os 5,3 mil candidatos inscritos no concurso do MPMS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul) fazem a prova escrita na tarde deste domingo (16). Ao todo, são sete postos de trabalho em nível superior, resultando em uma concorrência de 760 por vaga.

As vagas são para o cargo de analista nas áreas de Direito, Contabilidade, Informática (Segurança de Tecnologia da Informação, Banco de Dados e Desenvolvimento de Sistemas) e Informação e Tecnologia.

O salário é de R$ 4.460,42 com gratificações de produtividade e dedicação integral no montante de até 50% do vencimento básico, além de outros benefícios. Ainda não há previsão de divulgação do resultado do concurso.

Deixe seu Comentário

Leia Também