Mais de 50 mil pessoas tem contas de Ã¡gua suspensas por 90 dias

A Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul (Sanesul) irá suspender a cobrança de água no Estado, beneficiando mais de 50 mil pessoas de famílias da classe D e E.

A medida adotada pela Sanesul favorece as famílias devidamente cadastradas junto à empresa de saneamento do Estado.

De acordo com o diretor comercial e de operações da Sanesul Onofre de Assis Souza "A empresa de saneamento entende que esta população é mais vulnerável e que será mais atingida pelo quadro econômico que deve se apresentar nos próximos meses. Vamos suspender as cobranças das contas de água. Na prática é ajudar 50 mil sul-mato-grossenses”, acrescenta o diretor.

A revisão do corte de água é outra medida adotada pela Sanesul neste período levando em conta o momento de crise vivido pelo país. “O estado de calamidade pública os decretos municipais de toque de recolher, e com mais gente em casa, o consumo vai aumentar o que deve provocar um desequilíbrio econômico dentro das famílias. Depois dos 90 dias passado a crise, vamos estudar uma forma de cobrar de nossos contribuintes”, finalizou o diretor comercial e de operações da Sanesul Onofre de Assis Souza, afirmando que o que for consumido será cobrado de acordo com o cenário que vai se apresentar.

Deixe seu Comentário

Leia Também