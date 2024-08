Mais de 540 animais morreram de frio em MS este ano

Do início do ano até o momento, os pecuaristas de Mato Grosso do Sul contabilizaram a morte de 541 cabeças de gado em razão do frio. Só na última frente fria, 455 animais morreram de hipotermia no Estado. Os dados foram confirmados pela Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

Os casos foram confirmados após visitas às propriedades. De acordo com o vice-presidente da agência, Cristiano Moreira, há ainda uma alerta para a possibilidade de subnotificações. A repartição estadual está monitorando os casos, especialmente nos municípios situados no sul do Estado, onde ocorreram as últimas mortes.

Desde a última frente fria, que começou em 9 de agosto, foram registrados 6 novos casos, incluindo um na última segunda-feira (12), em Aquidauana, onde 50 animais morreram.

Em 2023, durante o período de duas a três frentes frias entre os meses de junho e julho, foram registradas 2.660 mortes de animais no estado.

JD1 Notícias

