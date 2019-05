Agentes de saúde fazem vistorias no Parque dos Poderes

Na manhã desta sexta-feira (10), mais de 70 agentes de saúde estiveram mobilizados para vistoriar órgãos e repartições públicas no Parque dos Poderes, como medida de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti.



A ação, conjunta entre a prefeitura e o Governo do Estado, foi realizada com agentes do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).



O secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, afirma que o trabalho está sendo feito. “Os números nos mostram que 80% dos focos ainda são encontrados dentro das casas. Nós estamos fazendo a nossa parte. Intensificamos as ações de bloqueio, aumentamos as equipes de borrifação de inseticida, mas tais atitudes não são suficientes”.



O secretário explica a importância da sociedade no combate. “É preciso a conscientização da população de que dentro da sua casa é preciso tomar todos os cuidados necessários. Evitar deixar utensílios que possam acumular água, fazer a limpeza das calhas, vistoriar a caixa d’água e o terreno de uma forma geral”.



Em Campo Grande, de janeiro até o dia 7 de maio, foram registrados 29.639 notificações de dengue, sendo 4.729 casos confirmados e oito óbitos. Somente nos sete primeiros dias de maio foram 1.154 casos notificados.



O boletim epidemiológico e a série histórica de casos desde 2015 podem ser baixados através do link .

