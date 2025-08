Mais de 7,9 mil sul-mato-grossenses se inscrevem no Concurso Público Nacional Unificado

O Mato Grosso do Sul registrou 7.933 inscrições confirmadas na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). A iniciativa oferece 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades federais, sendo 3.144 oportunidades para nível superior e 508 para nível intermediário, com o objetivo de democratizar o acesso ao serviço público em todo o país e valorizar a diversidade regional.

Em relação ao perfil dos candidatos no Estado, as mulheres representam a maioria, com 4.665 inscrições (58,8%), enquanto os homens somam 3.268 (41,2%).

Entre os blocos temáticos disponíveis, o que mais atraiu os candidatos sul-mato-grossenses foi o Bloco 9 – Intermediário – Regulação, com 1.839 inscrições homologadas. Em seguida, destacam-se:

Bloco 5 – Administração: 1.796 inscrições

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde e Assistência: 1.398

Bloco 2 – Cultura e Educação: 728

Bloco 7 – Justiça e Defesa: 631

Bloco 4 – Engenharia e Arquitetura: 566

Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 449

Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 298

Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 228

O CPNU busca tornar o acesso ao serviço público mais equitativo, por meio de um modelo inovador de seleção unificada que fortalece a transparência e a eficiência nos concursos federais.

