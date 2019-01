Mais de dez cidades do interior não registraram homicídios em 2018

Um levantamento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul aponta que das 79 cidades do estado, 16 não tiveram nenhuma ocorrência de homicídio em 2018. Os pequenos municípios do indicativo tem até 15 mil habitantes e estão em todas as regiões de MS.

Para o Governo do Estado a estatística comprova a eficiência das ações e investimentos na segurança pública. Em 2018, o programa "MS Mais Seguro" destinou mais de R$ 120 milhões à compra de viaturas, armamentos, equipamentos de segurança para os policiais e no aperfeiçoamento do serviço de inteligência.

As cidades apontadas sem registros de homicídios são: Angélica, Batayporã, Bodoquena, Brasilândia, Caracol, Corguinho, Figueirão, Iguatemi Jaraguari, Laguna Carapã, Novo Horizonte do Sul, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria Taquarussu e Vicentina. No comparativo com o mesmo período de 2017, cinco destas cidades também não registraram nenhum assassinato: Figueirão, Jaraguari, Novo Horizonte, Selvíria e Taquarussu.

Para a Secretária de Estado, Justiça e Segurança Pública (Sejusp), dos 12 tipos de crimes monitorados, 10 tiveram queda no número de ocorrências, um não teve alteração e apenas um registrou aumento. Em média, a redução dos crimes foi de 10,04%. Em relação aos casos de homicídios a redução foi de 14% em 2018, ao todo foram 443 casos.

