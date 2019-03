Mais de três toneladas de materiais são recolhidos em ação contra o aedes

Da redação com assessoria

Em uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – durante este fim de semana, na região do Nova Bahia, foram mais de três toneladas de materiais inservíveis, de pequeno e grande volume, além de pneus, que foram recolhidos. Mais de 70 agentes participaram da mobilização, que contou com apoio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Foram 3.757 imóveis inspecionados, 4.494 depósitos e 433 focos foram identificados e eliminados, conforme o balanço da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais da Secretaria Municipal de Saúde (CCEV). Durante a ação, os agentes identificaram 2.391 imóveis fechados.

No domingo, o trabalho contou com o suporte de um caminhão cedido pela Secretaria de Obras (Sisep), utilizado no recolhimento dos materiais inservíveis.

De acordo com último boletim divulgado pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), de janeiro até o dia 12 de março, foram notificados 10.607 casos de dengue, sendo 2.805 confirmados e um óbito. Neste mesmo período, foram notificados 175 casos de zika e 96 de chikungunya.

Pontos críticos

Os bairros Jardim Noroeste, Centro-Oeste, Chácara dos Poderes, Nova Campo Grande, Los Angeles, Moreninhas, Veraneio e Maria Aparecida Pedrossian, respectivamente, apresentam a maior incidência de casos notificados de dengue.

